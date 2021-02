Les droits de propriété intellectuelle offrent de nombreux avantages aux PME (étude)

Par ailleurs, les entreprises titulaires de DPI proposent des salaires environ 19% supérieurs à ceux des autres entreprises.

Selon l'étude, intitulée Droits de propriété intellectuelle et résultats des entreprises en Europe, les DPI offrent de nombreux avantages économiques pour les PME alors qu'elles ne sont que 9% en Europe et 9,1% en Belgique à en détenir. A contrario, près de six grandes entreprises sur 10 en Europe détiennent des DPI.

"Plus votre portefeuille de DPI est important, meilleurs sont les résultats obtenus par votre entreprise. En outre, non seulement les entreprises titulaires de DPI génèrent davantage de revenus, mais leurs salariés gagnent également plus d'argent. Ce sont des signaux importants pour notre économie et notre société", a expliqué António Campinos, président de l'Office européen des brevets.