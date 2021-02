Guendouzi choqué par Fellaini, ébloui par Eden Hazard et De Bruyne (vidéo)

Dans un questionnaire décalé diffusé par Oh My Goal, le médian français Mattéo Guendouzi se livre et de toute évidence les Diables rouges ont marqué de diverses manières l’actuel coéquipier de Boyata et Lukebakio au Hertha Berlin.

Dans un premier temps, il avoue que le joueur qu’il a détesté affronter se nomme Marouane Fellaini. Il m’a tiré les cheveux en plein match à l’époque où lui, il avait coupé les siens. Tirer les cheveux, on ne me l’avait jamais fait, c’est le gars qui m’a le plus choqué sur un terrain », affirme-t-il. Ce fait de match remonte à l’époque où Guendouzi évoluait à Arsenal et Fellaini à Manchester United.

Un Diable rouge l’a heurté, un autre par contre l’a ébloui, à savoir Eden Hazard lorsque ce dernier évoluait à Chelsea. « C’est le joueur qui m’a le plus impressionné en match notamment, malheureusement pour nous, quand on a perdu la finale de l’Europa League 3-0 (ndlr, le score était de … 4-1)», note le joueur français. Il est vrai que ce soir-là, Eden Hazard, élu homme du match, a disputé sans doute l’une des plus belles rencontres de sa carrière en inscrivant notamment deux buts.