À six jours de la Saint-Valentin, certains réfléchissent déjà à leur soirée en amoureux. Impossible de se rendre au restaurant ou de boire un verre dans notre bar préféré. On s'organise alors une soirée en amoureux, bien au chaud, chez soi. Marie Tapernoux, sexologue et thérapeute de couple, nous glisse ses conseils.