Contrat-cadre pour des installations de traitement de déchets nucléaires à Dessel et Mol

Un contrat-cadre a été conclu entre l'organisme de gestion des déchets radioactifs (Ondraf) et le consortium "Sweco Belgium - Jacobs - Orano Projets - Arteum Architects" portant sur de nouvelles installations de traitement et de stockage des déchets et sur une station de traitement des eaux à Dessel et Mol, a indiqué lundi le bureau d'ingénieurs Sweco.