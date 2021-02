Anderlecht signe une belle opération, le Standard et Charleroi galvaudent: ce qu’il faut retenir de la journée en D1A (vidéos)

Le Sporting de Charleroi et le Standard ont galvaudé deux unités, Anderlecht a fait forte impression à Genk, Noa Lang et Lamkel Zé ont été les acteurs les plus en vue de ce week-end. Voici les enseignements de la journée en D1A.

L’Excel Mouscron loupe le coche

Après cinq matches sans défaite en D1A (deux victoires et trois partages), l’Excel Mouscron a manqué une belle opportunité de se mettre un peu plus à l’abri et de revenir à une unité de son adversaire du jour. Ce vendredi, les Hurlus ont montré quelques signaux inquiétants dans l’attitude et dans le jeu face à Courtrai (0-3). Réduits à dix suite à l’exclusion de Gueye, les hommes de Jorge Simao ont coulé à domicile avec des réalisations de Gano, Palaversa et Selemani. Malgré cette défaite, Mouscron reste juste devant la zone rouge et possède toujours quelques unités d’avance sur le Cercle Bruges et Waasland-Beveren.