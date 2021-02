Kimmer Coppejans éliminé à l’Open d’Australie: «J’ai commencé à penser à la victoire et cela m’a coûté cher»

Sorti avec brio des qualifications à Doha, l’Ostendais a ainsi mené deux sets à un et break d’avance dans les quatrième et cinquième sets contre le Tchèque Jiri Vesely (ATP 68) pour finir par s’incliner 6-4, 3-6, 6-7 (3/7), 6-3 et 6-3 après 3h28 de jeu.

« Le sentiment qui prédomine est évidemment la déception, même si je pense avoir très bien joué vu les circonstances », a-t-il confié après sa défaite. « Ce fut un match avec plusieurs retournements de situation. Je me suis bien sorti du trou dans le troisième set en sauvant trois balles de set à 5-4, 0-40, mais quand j’ai mené 3-1, 30-0 dans la quatrième manche, mon esprit s’est égaré. J’ai commencé à penser à la victoire et cela m’a coûté cher. Jusque-là, j’étais très concentré, mais ensuite, j’ai commis quelques bêtes fautes et moins bien servi. Il a sauté sur l’occasion et dans le cinquième set, il a mieux joué que moi. C’est peut-être une question d’expérience, car c’était mon premier match en cinq sets. »