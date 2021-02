Résultats des Belges, coups de cœur et flops de la 1ère journée de l’Australian Open : le point avec Yves Simon (Podcast)

Au menu du jour, la prestation des quatre joueurs belges engagés ce lundi (Flipkens, Bonaventure, Minnen et Coppenjans), tous éliminés dès ce premier tour mais avec des scénarios différents. « Quatre engagés, zéro qualifié. C’est un peu la bérézina mais il y a quand même du bon à en tirer ».

On poursuivra ensuite avec les top et flops du jour avec les déceptions Monfils et Kerber et le coup de coeur Venus Williams. Pour terminer, on fera un rapide point sur les favoris de ce tournoi entre atouts et interrogations.