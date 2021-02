Coupe de Belgique: quand et comment regarder les rencontres des huitièmes de finale?

Une semaine après les seizièmes de finale, les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique débutent mardi avec notamment le déplacement du Standard à Courtrai. L’affiche de ces 8es est elle programmée mercredi avec un remake de la finale de la saison dernière entre le Club de Bruges et l’Antwerp. Jeudi, un derby bruxellois mettra aux prises l’Union Sait-Gilloise, dernier pensionnaire de D1B encore en lice, à Anderlecht.

Les huitièmes de finale débuteront mardi sur le coup de 18h00 avec un derby flandrien entre le Cercle de Bruges et Ostende, deux équipes à la dynamique diamétralement opposée en championnat. Les Brugeois sont 17e et luttent pour le maintien tandis que les Côtiers sont 5e et dans la lutte pour le top 4.

En soirée, le Standard tentera de poursuivre son parcours lors de son déplacement à Courtrai. Les Liégeois restent sur trois matches sans victoire en championnat après le partage concédé samedi contre Oud-Heverlee Louvain (1-1). Il s’agira également du premier match sur le banc de Luka Elsner, le nouvel entraîneur de Courtrai, qui avait dû observer une semaine de quarantaine.

Mercredi, l’Olympic de Charleroi, club de Nationale 1, tentera de réaliser un nouvel exploit après avoir éliminé Zulte Waregem en 16es de finale. Les Dogues se rendent à Eupen à 17h00. À 18h00, Genk accueille Saint-Trond pour le traditionnel derby limbourgeois.