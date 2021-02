Carte blanche: Appel au ressaisissement des Gouvernements dans la gestion de la pandémie et de la vaccination

Nous recevons les différentes versions des FAQ, les arrêtés ministériels que nous sommes chargés d’appliquer. Si au début, il était compréhensible qu’il y ait des couacs, des interprétations divergentes, des erreurs de communication ou des retards, aujourd’hui c’est plus incompréhensible et dommageable avec une population lassée de cette situation, exaspérée de la cacophonie au sein même des Gouvernements.

Les masques, les communes ont pallié leur arrivée tardive et la communication fluctuante sur leur utilité. Beaucoup de systèmes D avec l’aide de la population ont été trouvés pour protéger au plus vite celle-ci. Les centres de tri, de testing, ce sont les communes qui ont mis à disposition et équipé les lieux, organisé la communication, géré l’interface avec les professionnels du soin.

Une gestion très bureaucratique

Nous sommes à ce stade extrêmement préoccupés par la gestion des futurs centres de vaccination. Passons la cacophonie liée aux deux annonces divergentes et parfois peu compréhensibles des choix des lieux de vaccination. Nous sommes début février, les centres doivent être opérationnels, selon votre calendrier pour la mi-mars, tic-tac, tic-tac. Vous devez lancer le marché public pour l’aménagement et le fonctionnement des centres, déterminer les critères d’attribution, laisser un délai raisonnable pour permettre aux opérateurs potentiels d’y répondre, traiter les réponses, attribuer le marché à des opérateurs qui pour certains vont découvrir des lieux qu’ils ne connaissent pas. Tout cela semble fort théorique, fort centralisé et fort bureaucratique. Nous doutons que cela fasse bon ménage avec une quelconque efficience et une saine utilisation des deniers publics.