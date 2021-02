Une première aux Pays-Bas avec un vol passagers au kérosène synthétique

La compagnie aérienne néerlandaise KLM et le groupe pétrolier Shell ont entamé une nouvelle étape vers du carburant durable. Pour la première fois, KLM a récemment utilisé une petite partie de kérosène synthétique pour un vol passagers. "Il s'agit d'une première mondiale", selon la ministre néerlandaise de l'Infrastructure Cora van Nieuwenhuizen.

Cinq cents litres de kérosène durable ont été adjoints dans les réservoirs de l'avion qui reliait Amsterdam à Madrid. Ce n'est qu'une fraction utilisée dans le carburant mais "une étape importante", selon le directeur de Shell Marjan van Loon.

Le kérosène synthétique n'a jamais été produit à une telle échelle en utilisant l'énergie du soleil et du vent. "Ce premier vol avec du kérosène synthétique montre que c'est possible dans la pratique et que nous pouvons aller de l'avant", a déclaré le patron de KLM, Pieter Elbers.

Shell produit ce carburant synthétique dans son centre de recherches d'Amsterdam sur base de CO2, d'eau et d'énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire.