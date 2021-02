Les promoteurs et investisseurs immobiliers s’invitent dans le secteur des logements pour les personnes aux revenus modestes. Les agences immobilières sociales craignent une ghettoïsation, un accompagnement de moins bonne qualité et une concentration de la propriété foncière aux mains de grands groupes.

On a de la chance. » Mustapha vit avec ses quatre enfants dans une maison unifamiliale de Schaerbeek. Ses filles, qui ont une vingtaine d’années, ont enfin chacune une chambre. Et les parents aussi. La famille a un salon pour recevoir des invités. Auparavant, dans leur ancienne habitation, la pièce de vie était en même temps la chambre parentale et la seule chambre, celle des enfants, comptait des lits superposés. « On sent que nous sommes devenus des êtres humains. »