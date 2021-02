Chine: Tesla convoqué après des problèmes sur ses voitures

Cette annonce intervient quelques mois après deux rappels de voitures de la marque dans le pays asiatique -- premier marché automobile mondial.

"Des consommateurs ont fait part de plusieurs problèmes, relatifs à des accélérations intempestives, des batteries qui prennent feu ou encore au système de mise à jour à distance (OTA)", a indiqué l'Administration d'État pour la régulation du marché (SAMR).

En conséquence, le régulateur et quatre autres institutions et ministères, dont celui des Transports, ont convoqué récemment des représentants de Tesla à Pékin et Shanghai.

"Il leur a été demandé de se conformer strictement aux lois et réglementations chinoises", afin de "garantir la sécurité" ainsi que "les droits et intérêts légitimes des consommateurs", a souligné le régulateur dans son communiqué.

Aucun détail n'a été apporté sur l'ampleur de ces dysfonctionnements supposés.