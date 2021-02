Une journée spéciale «Vaccination» mardi sur «Le Soir»

L’arrivée des vaccins en Belgique permet d’entrevoir le bout du tunnel. La « journée de la vaccination » organisée mardi par « Le Soir » permettra de répondre aux (très) nombreuses questions et inquiétudes des lecteurs.

A partir de 9h du matin, les journalistes du Soir, experts dans la santé et toutes les questions qui entourent le covid, répondront aux questions que vous nous posez. Ils interrogeront pour cela les meilleurs experts dans leur domaine, fouilleront dans les études scientifiques et les textes de loi pour vous donner un décodage.

A partir de 13h, Muriel Moser, immonologue à l’ULB et ex-doyenne de la Faculté des sciences, et Jean-Michel Dogné, directeur du département de Pharmacie à l’université de Namur, expert à l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé ainsi qu’à l’Agence européenne des médicaments, seront interviewés en vidéo.