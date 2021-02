Carte blanche sur la situation en Haïti: La communauté internationale à contre-courant

L’échéance du 7 février 2021 a catalysé la reprise des manifestations d’un mouvement social, qui a connu son point d’orgue en 2018-2019, sans pour autant ne s’être jamais éteint. Selon la Constitution haïtienne, les mandats des parlementaires et du président commencent le 7 février de l’année électorale, et non le jour de leur investiture. C’est d’ailleurs, en vertu de ce principe, que le président, Jovenel Moïse, qui n’avait pas organisé d’élections, a renvoyé les députés et les deux tiers des sénateurs début 2020. Depuis lors, il gouverne par décret. Mais, il prétend que son propre mandat a débuté le jour où il a prêté serment, le 7 février 2017, et qu’il restera donc au pouvoir encore un an, le temps d’organiser un référendum constitutionnel et des élections.

Que cet individu, censé être l’homme le plus recherché en Haïti, puisse ainsi tranquillement parader dans les rues de la capitale, Port-au-Prince, en dit long sur la collusion, dénoncée par plusieurs rapports nationaux et internationaux de droits humains, entre les gangs et le pouvoir. L’hypocrisie et l’absurdité de sa participation à une manifestation contre les enlèvements, dont il est l’un des principaux responsables, ne sont-elles pas à l’image de l’attitude de la communauté internationale vis-à-vis d’Haïti ?

Tandis que, depuis plus de deux ans, le pays est secoué par un mouvement social inédit contre l’appauvrissement (plus de 59 % des Haïtiens vivent sous le seuil de pauvreté) et la corruption – mise en évidence par le scandale Petrocaribe –, d’abord, l’incurie du pouvoir et sa complicité avec les gangs armés, ensuite, qu’a fait la communauté internationale ? Elle s’est alignée sur Washington, et a soutenu le Président. La corruption et les violences, dont la responsabilité remonte jusqu’au sommet de l’État, et l’impunité qui les couvre ? Elle les regrette et les condamne, appelant le gouvernement à réagir… enfin. Et en vain. Mais il est vrai qu’un massacre en Haïti soulève moins d’indignation dans les chancelleries occidentales que l’arrestation d’un opposant au Venezuela.

Fin janvier, le Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH) déclarait qu’elle apporterait un appui technique, opérationnel et financier à l’organisation du référendum et des élections. C’était confirmer et cadenasser la stratégie poursuivie, au mépris du droit et du peuple haïtien. Ainsi, cette décision ignorait superbement la position de la Fédération des Barreaux d’Haïti, affirmant que le président a « ouvertement abusé de la situation », et que son mandat doit prendre fin le 7 février 2021, ainsi que celle de la Cour des comptes, qui ne reconnaît pas la légalité du Conseil électoral provisoire, « sous le leadership » duquel l’ONU travaillera. Sans compter l’interdiction de tout référendum par la Constitution haïtienne.