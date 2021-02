Standard: Mbaye Leye veut un quatrième sacre en Coupe de Belgique

Mbaye Leye a toujours entretenu un rapport particulier avec la Coupe de Belgique, dont il a disputé, dans sa carrière de joueur, quatre finales. Dont trois victorieuses, avec La Gantoise en 2010 (3-0 contre le CS Bruges), le Standard en 2011 (2-0 contre Westerlo) et Zulte Waregem en 2017 (3-3 contre Ostende et 4-2 lors des séances de tirs au but), contre une perdue avec Zulte Waregem face à Lokeren en 2014. « La Coupe, c’est quelque chose que je maîtrise assez bien, alors qu’en championnat, j’ai toujours été un Poulidor », sourit-il. « J’ai toujours terminé à la deuxième place… » Trois fois aussi, avec le Standard, La Gantoise et Zulte Waregem.