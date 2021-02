Ysaline Bonaventure, éliminée de l’Open d’Australie: «On ne va pas se mentir, financièrement, ça valait le coup»

Kirsten Flipkens, tout de même 35 ans, n’a pu rééditer son exploit des Jeux de Rio et s’est inclinée (7-5, 6-2) face à l’inusable Venus Williams qui affiche, elle, 40 ans. « J’ai mieux joué que je ne l’imaginais » confiait la Campinoise remise de justesse d’une entorse contractée suite à un accident sur… un panneau publicitaire, début d’année, à Abou Dhabi !

La défaite est encore plus amère pour Kimmer Coppejans qui disputait son tout premier Open d’Australie, le lendemain de ses 27 ans. Mais le Tchèque Jiri Vesely ne lui a pas fait de cadeau, le plantant avec un revers en 5 sets (4-6, 6-3, 7-6, 3-6, 3-6). L’Ostendais a pourtant mené 3-1 dans les deux dernières manches ! « Je me suis vu gagner ce premier tour dans le 4e set où je me sentais encore à l’aise sur mon service. J’ai perdu ma concentration et je l’ai payé cher ! »