Anderlecht: une abondance de biens dans l’entrejeu

À Genk, Anderlecht a survolé les débats et aurait dû s’imposer plus largement. Son entrejeu a été particulièrement à la fête. Un secteur très fourni qui offre de multiples options à Kompany.

Quand il jette un œil à son noyau, Vincent Kompany doit prier pour qu’il n’arrive rien de fâcheux à Nmecha et au duo Miazga-Delcroix. Tant sur le front de l’attaque qu’en défense centrale, les solutions ne sont pas légion. Ce n’est guère un souci ailleurs. Spécialement dans l’entrejeu. Kompany y a les coudées franches. À charge pour l’entraîneur de poser les bons choix. Ce fut le cas dimanche. Le trio Sambi Lokonga-Cullen-Ait El Hadj a brillé. Et marqué des points même si on le sait, avec Kompany, les choses peuvent évoluer au gré du vent. D’autant qu’en choisissant ce triangle, il s’est passé de Trebel, Ashimeru et Diaby. Sans oublier que Verschaeren est sur le chemin du retour après sa blessure à la cheville.