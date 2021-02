Coronavirus: un couple sur trois confronté à la violence pendant le lockdown

Mené en Wallonie-Bruxelles, ce sondage en ligne a permis de rendre compte de contextes de violences conjugales vécus par la population générale, parmi celle en mesure d’en témoigner (accès à internet, autonomie au niveau du dévoilement de ces vécus…). Les 1.530 répondants avaient de 18 à 83 ans (moyenne d’âge de 35 ans) et 80 % étaient des femmes ; tous étaient confinés en couple, 46 % avec enfant(s). La moitié des sondés étaient en couple depuis longtemps (plus de 10 ans), 35 % étaient ensemble depuis 2 à 10 ans, 11 % de six mois à 2 ans, et 2 % venaient de se rencontrer (moins de six mois) lorsque le confinement a été annoncé.