Vague de froid en Belgique: jusqu’à -20 degrés cette nuit

Ce lundi soir et durant la nuit, le ciel restera très nuageux avec, par moments, de faibles chutes de neige. En fin de nuit, des éclaircies pourraient déjà se dessiner dans le nord du pays. Les minima varieront généralement de -3 à -10 degrés. Sous les éclaircies, les températures pourraient descendre entre -10 et -13 degrés. Pour le climatologue Xavier Fettweis, interrogé par RTL, on pourrait atteindre les -20 degrés par endroits. Les routes seront toujours glissantes à cause de la neige ou de la congélation de la neige fondue.

Mardi, la nébulosité restera abondante dans le sud-est du pays avec un risque d’un peu de neige ou de neige en grains. Ailleurs, le temps restera sec et le soleil sera de plus en plus présent en cours de journée. Il fera toujours très froid puisque les maxima seront compris entre -6 degrés dans le nord du pays ainsi qu’en Hautes Fagnes et -1 degré en Lorraine belge.