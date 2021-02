Mort d’Adama Traoré: deux lectures bien différentes de l’expertise belge

Les quatre experts médico-légaux belges ont rendu leur rapport sur la mort d’Adama Traoré dans une gendarmerie française en 2016. Ils établissent un lien entre les gestes des gendarmes et le décès.

La Maman et les deux soeurs d’Adama Traore lors d’une manifestation en juillet 2019. © AFP.

Une nouvelle pièce au dossier. Une pièce écrite par quatre experts médico-légaux belges. La dernière expertise sur la mort d’Adama Traoré en France en 2016, érigée en symbole du débat sur les violences policières, conclut que le jeune homme a succombé après un « coup de chaleur », « aggravé » par les manœuvres d’immobilisation et de menottage des gendarmes. La famille Traoré demande la « mise en examen » (inculpation) immédiate des trois gendarmes. Au contraire, les avocats de ces derniers insistent sur l’état de santé d’Adama Traoré et soulignent que leurs clients étaient « dans l’ignorance la plus complète des antécédents médicaux de cet homme ».