Pour l'UWE, la Wallonie a besoin de bons projets de relance mais aussi de réformes (2)

Le plan "Get up Wallonia" sur lequel planche le gouvernement wallon, est "important" mais pour l'administrateur délégué de l'UWE, Olivier de Wasseige, "il doit encore évoluer pour intégrer et utiliser au mieux toutes les ressources humaines et financières, notamment, dont la Wallonie disposera pour sa relance". Le responsable de l'UWE fait notamment référence à une bonne utilisation des moyens dégagés au travers du plan de relance européen -pour lequel la Wallonie a remis 24 projets, pour 1,9 milliard d'euros- mais aussi à la nécessité de formations adéquates en amont pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre vécues dans certains secteurs, comme la construction.