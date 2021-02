A la gare de Jurbise, de l’affluence sept jours sur sept

Au nord de Mons, cette petite gare joue un rôle essentiel pour les navetteurs et les étudiants. Elle ne désemplit pas les samedis et dimanches en raison de la proximité de Pairi Daïza.

Midi pile, gare de Jurbise sous la neige et dans le froid. On s’y réfugierait bien, mais la petite salle d’attente est fermée à double tour. A travers la buée, on distingue l’unique guichet et son store tiré vers le bas qui décourage le navetteur de passage.

C’est curieux à vrai dire : les horaires d’ouverture qui s’affichent un peu partout sur les murs du bâtiment signalent un accès au guichet de 5 h 45 à 13 heures en semaine. Ils vont même de 5 h 45 à 20 h 30 pour la salle des pas perdus fraîchement rénovée. Il n’y a pas âme qui vive pour nous renseigner, à l’exception de trois ou quatre navetteurs frigorifiés et ignorants des subtilités de l’endroit, tout heureux qu’ils sont de voir leur train arriver à l’heure, c’est déjà ça.