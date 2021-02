Mehdi Carcela à la recherche de stats au Standard

Mehdi Carcela revient à un meilleur niveau. Impeccable dans son travail défensif et généreux dans ses courses, il doit désormais retrouver des statistiques. Son dernier but remonte au 31 janvier 2020 à Courtrai, où le Standard tentera ce mardi soir d’arracher sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique.

Plus qu’une simple statistique, c’est le signe d’un retour en grâce annoncé et d’un crédit enfin retrouvé : jamais encore, depuis le début de la saison, Mehdi Carcela n’avait enchaîné deux matches en restant à chaque fois nonante minutes sur la pelouse. C’est ce qu’il vient de faire à Seraing d’abord où, sur un terrain gorgé d’eau très peu adapté à ses qualités de base, il s’est battu comme un mort de faim, puis samedi face à Louvain, s’érigeant comme le véritable maître à jouer d’une équipe liégeoise dont tout le monde aurait loué la prestation d’ensemble si elle avait fait preuve de l’efficacité offensive affichée face à Waasland-Beveren, au CS Bruges et à Malines.