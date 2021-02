Luxembourg: la réforme de Vivalia, entre satisfecit et désaccord

Jeudi soir aura lieu un important conseil d’administration de l’intercommunale hospitalière luxembourgeoise, axé non pas sur le projet Vivalia 2025 stricto sensu, mais bien sur l’avenir des hôpitaux de Bastogne et de Libramont, et sur la mise en fonction d’un nouvel organigramme décisionnel. Si on est d’accord dans les rangs des trois partis présents au conseil d’administration (MR, PS et CDH) quant à la réforme proposée, Ecolo reste dubitatif sur une série de points et les syndicats CSC-SLSP réunis en front commun critiquent le volet salarial, se montrant également réservés sur d’autres points.