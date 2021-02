Alex Vizorek fait rimer humour avec immobilier

C’est juste un nom, mêlé à des milliers d’autres dans les documents extraits du registre luxembourgeois des bénéficiaires économiques, mais il nous a fait tiquer, un peu par hasard et beaucoup par chance. On y mentionne un « Alexandre Jacques Wieczorek-Fruythof », que l’on retrouve, avec d’autres membres de sa famille, dans un montage luxembourgeois à deux étages.

Et si c’était l’humoriste belge Alex Vizorek, devenu en quelques années l’une des coqueluches des radios et télévisions françaises ? Une série de croisements entre des bases de données économiques, des notices Wikipédia, des pages LinkedIn de proches et des dates de naissance n’ont laissé planer aucun doute.