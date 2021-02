Lara Fabian a choisi le Luxembourg pour son «système bancaire bien plus performant»

Lara Fabian, de son vrai nom Lara Sophie Crokaert, née à Etterbeek il y a 51 ans, aujourd’hui de nationalité canadienne, est depuis 2014 la propriétaire de deux sociétés luxembourgeoise : Happy Hours, une société créée en 2006 mais qui était tombée en déshérence et que la chanteuse a achetée huit ans plus tard auprès d’un notaire luxembourgeois ; et Elfe Productions. Pourquoi avoir immatriculé ces deux entités au Luxembourg, un pays avec lequel la chanteuse n’a pas d’attache, plutôt qu’en Belgique où elle administre déjà trois sociétés ?

« Il est exact que Mme Crokaert a été la seule bénéficiaire de ces deux sociétés luxembourgeoises de 2014 à 2020 mais elles sont aujourd’hui en clôture de liquidation », explique Séverine Ségier, avocate à Bruxelles. « La principale raison de cet ancrage au Luxembourg était que le Grand-Duché avait à l’époque un système bancaire bien plus performant que le belge. »