Vincent Kompany à cœur ouvert sur le plateau de La Tribune: «Je suis pour la Beneleague»

Au lendemain du succès probant à Genk, Vincent Kompany était l’invité de « La Tribune » sur la RTBF. L’occasion pour l’entraîneur du Sporting de s’épancher sur de nombreux sujets.

Son bilan : « Ce bilan ne me plaît pas. Peut-être qu’avec 24 victoires sur 25, je n’aurais pas été content non plus. »

Son rôle de coach : « Ce qui me plaît le plus, c’est le travail au jour le jour avec les joueurs et les voir s’améliorer. J’aime aussi résoudre leurs problèmes. Ce que j’aime le moins, c’est le moment disproportionné de chaque match. Qu’on gagne ou qu’on perde, c’est disproportionné. On ne peut pas analyser les performances de l’équipe en omettant la situation actuelle du club avec la dette et notre capacité pour les transferts. »