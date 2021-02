Basket: Liège, dominé par le Brussels, était aux abonnés absents

L’athlétique intérieur était attendu aux côtés de Iljins (2.13), Djurisic (2.06) et Moris (2.04) pour contrecarrer l’armada de géants de la Cité ardente (Gorgemans 2.13, Iarochevitch 2.07, Stilmant 2.08, Bruwier 2.04) dans une prometteuse bataille de Titans.

Pour Liège, vaincre dans la raquette était nécessaire, défendre 40 minutes encore plus. Et directement (15 secondes), Chol (entré dans le 5 de base tout comme Potier en face) y allait d’un tip-in victorieux avant deux nouveaux points (2-4) dans une approximation de basket de part et d’autre avant que les visiteurs ne trouvent le bon tempo.