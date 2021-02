Lewis Hamilton: un an de «suspense» pour un an de contrat

Fin d’une indécente saga : Lewis Hamilton et Mercedes ont convenu de vivre une année de plus sous leur bonne étoile. Comme on s’y attendait depuis un moment ! Voilà Sir Hamilton officiellement lancé à la conquête d’une 8e couronne.

La chose n’avait que valeur d’anecdote, au début de la saison dernière. Il faut dire qu’avec l’émergence de la crise du covid, et l’annulation en dernière seconde du Grand Prix d’Australie qui en avait découlé, les sujets de conversation ne manquaient pas dans le paddock de Melbourne, et même au-delà. Ceux qui avaient alors fait remarquer que « Lewis Hamilton entamait sa dernière saison de contrat avec Mercedes » avaient été accueillis avec un sourire poli : ce n’était vraiment pas le moment de disserter sur une info d’une telle banalité. Les mêmes étaient alors à mille lieues qu’on en parlerait toujours près d’un an plus tard !