Journée spéciale vaccination: «Le Soir» répond aux immenses espoirs et profondes angoisses de la campagne

La plus grande campagne de vaccination de l’histoire moderne suscite énormément d’interrogations. « Le Soir » répond à toutes vos questions.

La « journée de la vaccination » organisée ce mardi par « Le Soir » permet de répondre à vos (très) nombreuses questions et inquiétudes.

Les journalistes qui vivent et travaillent depuis des mois au rythme de l’épidémie, du testing, des fermetures de frontières puis de la campagne de vaccination répondent à vos questions grâce à l’expertise d’immunologistes, vaccinologues ou encore spécialistes des questions bioéthiques. Ils ont interrogé les meilleurs experts dans leur domaine, et fouillé dans les études scientifiques et les textes de loi pour vous donner un décodage.

Dès 9 heures du matin, Le Soir aux questions que vous nous avez posées.