David Goffin éliminé de l'Open d'Australie: «Si je rejoue ce match, je le gagne pas 10 fois, mais 11 fois ! »

Défier un Australien d’entrée à Melbourne Park, c’était un vrai test de reprise en 2021 que David Goffin a malheureusement raté ce mardi ! Il a été éliminé en cinq sets (6-3, 4-6, 7-6, 6-7, 3-6) par Alexei Popyrin, un joueur de Sydney classé au 113e rang mondial, follement encouragé sur le court nº3, dans la touffeur retrouvée de Melbourne. Des conditions finalement fatales pour le nº1 belge qui a pourtant eu 4 balles de match dans le 4e set et a encore mené 2-0 dans la 5e manche, avant de craquer mentalement et physiquement (crampes à la jambe gauche) ! « Ce n’était pas encore parfait, mais je me suis battu à chaque seconde pour gagner ce premier tour, ce qui m’aurait fait du bien », commentait le Liégeois, évidemment déçu, mais pas encore abattu. « J’ai fait le job, en fait, jusqu’à ces balles de match. Malheureusement, je n’ai pas su fermer la porte et il en a profité. Si je rejoue ce match, je le gagne pas 10 fois, mais 11 fois ! Le sport est parfois dur, mais c’est la vie… »