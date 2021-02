Foo Fighters publie une pilule aux multiples vertus défoulantes: l’écoute intégrale

Cinq ans après l’explosif Concrete And Gold, Dave Grohl nous revient pour un dixième album en 25 ans. Nés sur les cendres de Nirvana pour défendre une certaine idée du rock (alternatif), les Foo Fighters n’ont jamais dévié d’une ligne qui ressemble de plus en plus à un combat au regard des charts trustés par le rap et le r’n’b. Sur ce nouveau Medicine At Midnight en neuf titres, de « Making A Fire » à « Love Dies Young », le rock des Américains, avec des chœurs féminins en sus, prend de fait l’allure d’une pilule aux multiples vertus défoulantes.

