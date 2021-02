Vincent Langendries, de visage à voix des Diables rouges à l’Euro…

Rodrigo Beenkens avait manqué très peu de rencontres de l’équipe nationale belge depuis que la RTBF a récupéré les droits de diffusion. Ces dernières années, seuls Benjamin Deceuninck lors d’un déplacement pour une joute amicale en Roumanie et Vincent Langendries, à diverses reprises, ont ainsi également eu l’honneur de commenter les prestations des Diables.

Si Rodrigo Beenkens était la voix des Diables rouges, Vincent Langendries en était le visage. Bord terrain, c’est lui qui se chargeait de récolter les avis des joueurs et du sélectionneur avant et après les rencontres. En 2014, à la Coupe du Monde au Brésil, Vincent Langendries avait notamment marqué les supporters avec sa peluche « diabolique », sorte de porte-bonheur qui n’a toutefois pas permis aux Belges d’aller plus loin que les quarts de finale de la compétition. Un but d’Higuain en faveur de l’Argentine mettant fin à nos espoirs.