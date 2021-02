Le voyagiste TUI creuse ses pertes au 1er trimestre mais reste confiant pour l'été

Un an plus tôt, TUI avait affiché une perte nette de 129 millions d'euros. Entre octobre et décembre, le chiffre d'affaires a plongé de 88% en variation annuelle à 468 millions d'euros hors effets de change, alors que la crise touche durement l'ensemble du secteur du tourisme.

Le groupe de Hanovre a par ailleurs affiché une perte opérationnelle ajustée de 699 millions d'euros, contre 147 millions d'euros un an plus tôt, alourdissant un solde négatif habituel en cette basse saison, faute de couvrir les coûts fixes.

Le patron de TUI, Fritz Joussen, continue d'être confiant pour l'été à venir, notamment au regard de l'avancée de la vaccination contre le Covid-19 en Grande-Bretagne, l'un de ses plus gros marchés.

Pour l'heure, TUI a enregistré un total de 2,8 millions réservations pour la saison estivale, ce qui correspond à près de 56% des réservations à enregistrées à période comparable pour l'été 2019.