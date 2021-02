Pas d’Euro pour Rodrigo Beenkens, le roi des stats, l’as des punchlines

Après avoir commenté les trois derniers grands tournois auxquels les Diables ont participé, Rodrigo Beenkens cède sa place à Vincent Langendries. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, Rodrigo Beenkens avait réussi ces dernières années à apporter une touche parfois surprenante dans ses commentaires. Il n’est pas simplement le roi de la statistique mais aussi l’as des jeux de mots et « punchlines ».

La première, et l’une voire la plus célèbre, remonte au Mondial 2014 au Brésil. « La caïpirinha a un goût de trappiste », lance-t-il après le succès face à l’Algérie (2-1)… Il remaniera cette phrase, en 2018 en Russie, après le match complètement fou face au Japon en 1/8ème de finale et la victoire 3-2 acquise dans les arrêts de jeu nous assurant d’un match d’anthologie face au Brésil au tour suivant.« Et c’est fini ! Et c’est le moment de mettre le sushi dans la trappiste. On aura la caïpirinha pour vendredi », lâche-t-il.