Lors de son premier point presse de la semaine, le Centre de crise est dans un premier temps revenu sur les derniers chiffres relatifs à l’épidémie de coronavirus en Belgique. Yves Van Laethem a commenté la météo froide des derniers jours et le potentiel lien qu’elle pourrait avoir avec la contagiosité du virus : « Il fait froid mais le virus n'a pas changé sa contagiosité à cause de ça. » Et d’ajouter : « Le plateau se poursuit. »