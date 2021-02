«OK Human»: et si nous avions là le meilleur album de Weezer depuis son premier?

En attendant l’album à tendance métal Van Weezer et la tournée Hella Mega (avec Fall Out Boy et Green Day) reportée au Sportpaleis au 21 juin de cette année, Rivers Cuomo surprend son petit monde en publiant l’inattendu OK Human (en réponse au OK Computer de Radiohead). Car c’est davantage ici un hommage aux Beatles et Beach Boys, avec grand orchestre symphonique (pour la première fois !) que nous offre un très tendre et pop Cuomo, préférant les sonorités analogiques et les nombreuses allusions aux années 60. Rivers laisse également parler son cœur, préférant la mélancolie à l’humour. L’humain – suite au manque de contacts imposé par la pandémie – est au centre d’un disque très intime et personnel.