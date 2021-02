News of the world redonne confiance

News of the world

Sur les terres hostiles des USA peu après la Guerre de Sécession. Un homme, vétéran de trois guerres, voyage de ville en ville pour lire les dernières nouvelles à ses concitoyens illettrés. Dans cette immensité aride et dangereuse, renvoyant l’homme à la possibilité d’une grande liberté et à son infinie fragilité, il croise une fillette de dix ans enlevée il y a six ans par les Indiens qui ont massacré sa famille et qui viennent d’être massacrés à leur tour. Le capitaine se donne une mission : conduire cette enfant de colons qui parle kiowa chez sa tante, qu’elle ne connaît pas, à des centaines de kilomètres de là.