Grand froid: les gares et les stations de métro maintenues ouvertes en région bruxelloise

Face à la vague de grand froid, les stations de métro et les trois grandes gares bruxelloises resteront ouvertes ce mardi soir pour accueillir les personnes sans-abri. Et quelque 247 places d’hébergement d’urgence supplémentaires ont été activées.

Dans une situation de crise, que ce soit pour le covid ou le grand froid, il faut réagir très vite », souligne François Bertrand, directeur de Bruss’Help.

En alerte totale depuis l’annonce des températures glaciales, le récent organisme chargé de coordonner les dispositifs d’aide d’urgence et d’insertion aux personnes sans-abri en Région de Bruxelles-Capitale a activé 247 places supplémentaires en dix jours. Soit nonante places ouvertes à l’hôtel Saint-Nicolas dans le centre-ville, 77 par le New Samu social, 30 par la plateforme citoyenne BXL Refugees, 38 dans les deux centres de la Croix-Rouge et douze mises à disposition par le centre Ariane. D’autres places devraient encore être dégagées suite à un appel en urgence lancé vers les maisons d’accueil.