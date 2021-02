Résultats des Belges, coups de cœur et flops: le point sur la deuxième journée de l’Open d’Australie avec notre expert Yves Simon (podcast)

La deuxième journée de cet Open d’Australie 2021 touche à sa fin, et notre expert Yves Simon fait le point.

Au programme : le bilan mitigé des Belges, avec les qualifications d’Elise Mertens et d’Alison Van Uytvanck, et la défaite de David Goffin qu’il ne juge « Pas aussi catastrophique qu’elle n’en a l’air ».

On poursuivra ensuite avec les éliminations décevantes de Victoria Azarenka et de Roberto Bautista Agut, avant de terminer avec les prestations très convaincantes de Rafael Nadal et Ashleigh Barty.