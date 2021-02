Toison d’Or et boulevard de Waterloo: tapis rouge pour les piétons, carton jaune des commerçants

Place aux piétons. Tel est le mot d’ordre défendu par les autorités régionales bruxelloises dans le cadre du projet de réaménagement en profondeur qui se trame au niveau du boulevard de Waterloo et de l’avenue de la Toison d’Or, poumon commercial chic du « haut de la ville » s’étalant entre les ronds-points Louise et Porte de Namur. Un projet qui ne date pas d’hier, puisque l’actuelle ministre de la Mobilité et des Travaux publics Elke Van den Brandt en a hérité de la part de son prédécesseur, Pascal Smet (one.brussels), depuis passé à la gestion des compétences urbanistiques de la Région. Ralenti par l’année de crise que nous venons de traverser, le voici finalement soumis à enquête publique depuis le 27 janvier dernier, et ce pour une période d’un mois.