Bruno Latour au «Soir»: «Après le Covid, nous resterons confinés»

Nous avons vécu comme si nous avions plusieurs planètes à exploiter. Pour Bruno Latour, après le déconfinement, il faudra nous confiner dans la seule à notre disposition. Et pour cela, reconsidérer notre rapport à l’espace et au vivant.

Pour Bruno Latour, «le fait d’être confinés au sens médical ne doit pas induire l’idée qu’après, on va sortir comme avant, quand on pensait qu’on pouvait avoir 5 planètes.» - AFP

ENTRETIEN

Il y a quatre ans, l’anthropologue et philosophe des sciences Bruno Latour publiait Où atterrir ?, un essai dans lequel il faisait le lien entre globalisation, inégalités et déni de la mutation climatique. Mais après avoir atterri, les « terrestres » doivent explorer à nouveaux frais le sol où ils vont habiter et vivre autrement… C’est l’objet de Où suis-je ?, qui vient de sortir à La Découverte.

Après la crise du covid, dites-vous, on sera encore confinés, même si on pourra ressortir de chez nous. Pourriez-vous développer cette idée ?