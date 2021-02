Eden Hazard évoque ses plans de fin de carrière: «J’espère pouvoir jouer encore cinq ou six ans»

Interrogé dans les colonnes du magazine britannique « On The Front Foot » avant sa dernière blessure musculaire, Eden Hazard s’est confié sur son avenir dans le football. « Mes objectifs pour la fin de ma carrière ? Jouer au football aussi longtemps que possible et prendre du plaisir sur le terrain. Quand je raccrocherai les crampons, il sera encore temps de faire le point sur mes succès. Actuellement, je ne m’inquiète pas de savoir où je serai dans quelques années. Je suis concentré sur le prochain entraînement, le prochain match. Je viens de fêter mes 30 ans, j’espère pouvoir encore jouer cinq ou six ans », a expliqué le capitaine des Diables rouges.