Akira L’éternel chef-d’œuvre

De Katsuhiro Ôtomo, 124 min.

« Neo-Tokyo, an 2019. Détruite trente ans plus tôt par une mystérieuse explosion, la mégalopole japonaise renaît de ses cendres et se prépare à accueillir les Jeux olympiques. Les oubliés de la reconstruction manifestent chaque jour contre le pouvoir en place tandis que les plus jeunes trouvent refuge dans la drogue et la baston. Parmi eux, Kaneda et Tetsuo, amis d’enfance et membres d’un gang de jeunes motards. Au cœur des travaux du stade, une section spéciale de l’armée poursuit dans le plus grand secret le projet Akira tandis que des dissidents cherchent à percer le mystère qui se cache derrière ce nom… »