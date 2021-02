Fermeture de guichets de la SNCB: «Les gares doivent devenir des lieux de vie», estime le ministre Gilkinet

Le conseil d’administration de la SNCB a acté la fermeture de 44 guichets dans ses gares d’ici la fin de l’année. Cependant, pour le ministre fédéral de la Mobilité, «les gares doivent devenir des lieux de vie, des lieux de rencontres, et non des lieux abandonnés, fantômes».

Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) salue la décision du conseil d’administration de la SNCB, qui a renforcé les mesures d’accompagnement dans le cadre de la fermeture de 44 guichets de gare d’ici la fin de l’année. Le vice-Premier ministre Ecolo évoque «une perspective pour des gares plus vivantes et accueillantes».

Les mesures d’accompagnement visent à maintenir une présence humaine dans les gares, à garantir la sécurité et le confort des voyageurs, ainsi qu’à éviter la fracture numérique et faciliter l’accessibilité au train pour tous, en collaboration avec les communes et les associations.

Ces mesures ont été précisées et renforcées par le conseil d’administration mardi à la suite d’une proposition commune élaborée par le ministre et la CEO de la SNCB Sophie Dutordoir.