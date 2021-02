Décès de Jean-Claude Carrière, écrivain, scénariste et infatigable conteur

Curieux de tout depuis toujours, Jean-Claude Carrière abordait tous les genres et tous les sujets pour tenter de mieux comprendre l’homme et de faire partager ses passions.

Né en 1931, Jean-Claude Carrière est décédé le 8 février laissant derrière lui une multitude de livres, films, pièces de théâtre et autres interventions radiophoniques ou télévisées où son art de conteur faisait merveille. Mais ce bibliophile averti et éclectique était d’abord un scénariste et un écrivain prolixe, touchant aux genres les plus divers avec un égal bonheur.

Avant de devenir un auteur acclamé dans le monde entier, Jean-Claude Carrière grandit dans l’Herault, chez les viticulteurs, où l’on transmet de père en fils le goût du labeur. Curieux de tout savoir, il décroche une licence en lettres et une maîtrise en histoire, avant de céder à la tentation de la plume et du crayon.