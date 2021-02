Coupe de Belgique: cette fois, Anderlecht n’aura pas à craindre Niakaté

Ce jeudi soir, l’ombre de Youssoufou Niakaté va planer au-dessus de la rencontre comptant pour les 8es de finale de la coupe de Belgique entre l’Union Saint-Gilloise et Anderlecht. Et pour cause, il y a deux ans et demi, le 27 septembre 2018 plus précisément, l’attaquant franco-malien marquait les esprits en inscrivant un triplé mémorable sur la pelouse du Parc Astrid. Cette saison-là, le joueur unioniste se révélait d’ailleurs au grand public en inscrivant la bagatelle de 25 buts sous le maillot saint-gillois. Une campagne exceptionnelle qui lui avait permis de réaliser un transfert lucratif en Arabie saoudite où il y poursuit depuis lors sur sa lancée, inscrivant de nombreux buts pour son club d’Al-Wahda.