Coronavirus - "Une plus grande attention pour le bien-être des Belges est indispensable" (Belfius)

Outre la contraction "sans précédent du PIB" et le trou budgétaire consécutifs aux mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19, "il existe encore d'autres coûts qui retiennent généralement moins l'attention, car ils sont plus difficiles à mesurer et parce que le monde politique y attache moins d'importance", estime mardi Belfius Research. La banque alerte: "il importe d'être conscient que la détérioration du bien-être entraîne non seulement des coûts humains considérables, mais qu'elle a également des conséquences directes et indirectes pour notre économie".