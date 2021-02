Coronavirus - Le secteur culturel enregistre des pertes de 319 millions d'euros (Sabam)

Les revenus issus d'événements culturels sont en recul de 87%, selon la Sabam qui précise que les festivals, les soirées et les représentations théâtrales subissent l'impact économique le plus sévère. Les festivals perdent le chiffre astronomique de 99% de leurs recettes de billetterie. Le nombre de festivals a fortement diminué, passant de 743 à 101, précise la Sabam, et les organisateurs de soirées ont quant à eux constaté une baisse de revenus de 83%, suivis par le théâtre professionnel (-81%) et les concerts (-80%).

Au cours de 2020, première année placée sous le joug du Covid-19, seuls 21.429 événements culturels ont eu lieu à la suite des mesures strictes instaurées pour lutter contre la propagation du coronavirus, selon la Sabam. En 2019, ce chiffre était encore de 92.972, précise-t-elle encore, soit une baisse de pas moins de 77% en un an.