Coronavirus: des pertes de 319 millions d’euros pour le secteur culturel

Il fait ainsi partie, avec le tourisme et le trafic aérien, des secteurs les plus fortement éprouvés par la crise sanitaire, selon la Sabam.

C’est « un véritable coup de massue pour l’économie culturelle belge », fait savoir mardi la Sabam puisque la société des auteurs, compositeurs et éditeurs indique que le secteur culturel enregistre des pertes de 319 millions d’euros en raison des mesures de restrictions liées à la crise sanitaire.

Les revenus issus d’événements culturels sont en recul de 87 %, selon la Sabam qui précise que les festivals, les soirées et les représentations théâtrales subissent l’impact économique le plus sévère. Les festivals perdent le chiffre astronomique de 99 % de leurs recettes de billetterie. Le nombre de festivals a fortement diminué, passant de 743 à 101, précise la Sabam, et les organisateurs de soirées ont quant à eux constaté une baisse de revenus de 83 %, suivis par le théâtre professionnel (-81 %) et les concerts (-80 %).